banner22

Seçimler için ortak bir anlayışa varamadılar

Seçimler için ortak bir anlayışa varamadılar
banner32

 Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) yetkilileri dün Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni (KSP) ziyaret etti.

Toplantıda, YKP'nin 10 Şubat tarihli ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklaması ile iki parti arasında güç birliği ve dayanışmanın artırılması konuları ele alındı.

İki partiden yapılan ortak açıklamada partilerin, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik ortak bir anlayışa varamadıkları, ancak siyasal ve toplumsal mücadelenin her alanında güç birliği ve dayanışmayı artırmak ve bunu gerçekleştirebilmek için somut adımlar atma kararlılıklarını yeniden teyit ettikleri kaydedildi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿