Seçimlerin ardından yasal süreç işliyor... İtiraz süresi 17.00'de dolacak

KKTC'de dün yapılan Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinin ardından yasal süreç işliyor.

Seçim sonuçlarına itirazlar, bugün saat 17.00’ye kadar İlçe Seçim Kurullarına yapılabilecek ve itirazlar en kısa sürede değerlendirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’na ise en geç Perşembe günü saat 17.00’ye itiraz yapılabilecek.

Kesinleşen seçim sonuçları Kurban Bayramı tatilinden sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatalar verilecek.

Ardından yeni milletvekili, Meclis’in 10 gün sonra yapacağı olağanüstü genel kurulda yemin edecek.

Bir Lefkoşa milletvekilliği ve Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarlığı için dün yapılan seçimde, CTP adayı Sami Özuslu, toplam 26 bin 327 oy alarak, yüzde 43.76 oy oranıyla milletvekili seçilmişti.

Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarlığını ise Selim Özdemir kazanmıştı. Özdemir 132 oy alarak yüzde 31.06 oy oranıyla muhtar seçilmişti.