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Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili toplantı

Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili toplantı
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Koronavirüs ile ilgili gelişmeler nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu başkanı olarak Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katılıyor.

Toplantıda seçimin ertelenmesine yönelik anayasal ve hukuki konular ele alınıyor.

Dün Başbakan Tatar ve Başbakan Yardımcısı Özersay, Meclis’teki siyasi parti liderleri ve temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıda seçimin ertelenmesine yönelik bir görüş birliği ortaya çıkmıştı.

Dünkü toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile de telefon görüşmesi yapılmış, ardından Akıncı bugün için toplantı çağrısınde bulunmuştu.   

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