Sedat Paker’in yayınladığı yeni video KKTC’de gündem oldu

Uzun zamandır yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker, yayınladığı yeni videoda KKTC kamuoyunun da merakla beklediği Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili bilgiler verdi.

Sedat Peker açıklamasında Türkiye eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın, Kutlu Adalı’yı öldürtmek için kendisinden tetikçi istediğini buna karşılık kardeşi Atilla Peker’e bu görevi verdiğini belirtirken 3-4 gün sonra kardeşinin geri döndüğünü cinayetin ise başka bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sedat Peker, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı bahis siteleri için “Tüm para transferi Kıbrıs’tan dönüyor” ifadesiyle Halil Falyalı ve Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ı hedef aldı.



Konuyla ilgili Cüneyt Özdemir’in yayınına bağlanan Halil Falyalı ise yapılan iddialarla ilgili hiçbir ilgi ve alakası olmadığını belirterek hayatında ne Binali Yıldırım ne de oğlunu gördüğünü ve yan yana gelmediğini söyledi.Falyalı, Sedat Peker’in “Binali Yıldırım’ın oğlu için sık sık gelip Halil Falyalı’nın otelinde kalıyor” iddiasının ise doğru olmadığını söyledi. Falyalı, “Benim otelim 2018 yılında açıldı. İlk açıldığında 80 odalı bir oteldi ve bir casinomuz vardı. İşlerimiz içerisinde bununla ilgilide bet işi yapıyoruz. İngiltere’den Malta’ya kadar birçok ülkede ve KKTC’de lisanlarım vardır. Yanımızda çalışan bir sürü insan var. İş gücü, aş sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.Cüneyt Özdemir’in Hüsnü Falyalı’ya yönelik bir operasyon yapıldığını ve Game Over isimli operasyonu sorması üzerine Falyalı, “Game Over operasyonuyla ilgili 2003-2004 yıllarında bu operasyon yapıldı. Benimde kardeşimin adı geçiyordu. Kardeşim Kıbrıs’tan Türkiye’ye geldi ve mahkemede beraat etti” dedi.

Sedat Peker’in Halil Falyalı’nın uyuşturucunun bir numaralı ismi olduğu iddiası hakkında da konuşan Falyalı, “Hiçbir zaman biz bu faaliyetlerde bulunmadık. Bunla ilgili ne sabıkamız, ne hükmümüz nede mahkememiz olmuştur. Dolayısıyla bunları üzülerek izledim. Bizim çevremiz, yerimiz yurdumuz belli. Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Vergimizi ödüyoruz. 120 odalı bir otelin sahibiyiz. Hiçbir otel ve casinoyla da bir ilgili ve alakamız bulunmamaktadır. Söz konusu videoda bahsedildiği gibi hiçbir otelin kapısında da güvenlik olarak beklemedik ve bu konuyla alakamız yoktur. İşimiz gücümüz iyidir. Tarımdan sanayiye, inşaattan petrole kadar her alanda faaliyet gösteriyoruz. 40 yıllık firmamız var. 40 yıldır da bu memlekette vergimizi ödüyoruz” şeklinde konuştu.

Cüneyt Özdemir’in Sedat Peker ile tanışıp tanışmadığına yönelik sorusuna da cevap veren Falyalı, “Sedat Peker’le şahsen hiç tanışmadım. Bir dönem Kıbrıs’a geldi. O geldiği dönemde kendisiyle hiç görüşmedim. Ne işimiz oldu ne bağlantımız” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Erkam Yıldırım ın kktc ye en son 2016 yılında Kaya ailesinin düğünü için geldiği öğrenilirken , Falyalının otel ve Casinosunun ise 2018 de açıldığı vurgulandı....