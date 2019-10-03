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Sedef  Sevgi’nin ölümü ile ilgili soruşturma çağrısı

Sedef  Sevgi’nin ölümü ile ilgili soruşturma çağrısı
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Kadın Eğitimi Kolektifi, Sedef  Sevgi’nin ölümünün şüpheli olduğunu, bu konuda etkin soruşturma yapılması ve adaletin sağlanması için ailesinin çağrısına kulak verilmesini istediklerini açıkladı.

Kadın Eğitimi Kolektifinden yapılan yazılı açıklamada, Alayköy’de genç bir kadının göz göre göre ölüme gittiği ve toplum içerisinde büyük üzüntü yaratıldığı kaydedildi.

Emareler dikkate alınarak Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nün konuya bir an önce müdahil olması gerektiği belirtilen açıklamada, Kadın Eğitimi Kolektifi olarak “Sedef Sevgi için Adalet!” istedikleri belirtildi.

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