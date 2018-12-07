Seferberlik çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Başkanı Buran Atakan, selden zarar gören insanlar için seferberlik çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk toplumuna başsağlığı dileyen Atakan, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yazılı açıklamasında hükümeti de eleştiren Atakan, hükümete “İnceleme yapmaktan vazgeçin, çözüm üretin, yasa yapın, iş yapın. Bayrak salladıkları için işin ehli olmayan insanlara makam vermeyi bırakın… ” ifadeleriyle seslendi.