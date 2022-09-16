2022-23 Adli Yılı bugün açıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Adli Yıl'ın başlangıcı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

2022-23 Adli Yılı’nın başlangıcı nedeniyle, Yüksek Mahkeme binasının orta bahçesinde saat 10.00’da basın toplantısı düzenleyen Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yargının sorunlarını dile getirdi, taleplerini aktardı.

Konuşmasında dava sayıları ile ilgili bilgiler paylaşan Şefik, geçen yıla kıyasla hukuk davası sayılarının yüzde 6.63 oranında azaldığını, ceza davası sayılarının ise yüzde 26.57 oranında arttığını söyledi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik'in aktardığı bilgilere göre, dava sayılarında birinci sırada uyuşturucu, ikinci sırada evrak sahteleme, sahte resmi belge düzenleme suçları yer aldı. 2021’de 314 uyuşturucu davası görüldü. Şefik konuşmasında, idari, personel ve araç gereçlerle ilgili eksikliklere değindi.

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Şefik, Anayasa’ya göre Haziran 2022’de yapılması gereken yerel seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliği ile iptal edildiğini hatırlattı.

Şefik, artık Haziran 2022’ye dönüşün ve Anayasa’da belirlenen şekilde seçim yapılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar usulünce geçirilen her mevzuat yürürlüktedir, geçerlidir ve bağlayıcıdır. Yüksek Seçim Kurulu da, ne kadar yargıçlardan oluşursa da, yürürlükte olan mevzuata uymakla ve buna göre seçimi yönetmekle görevlidir” dedi.