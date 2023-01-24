Şehir Plancıları Odası :”Mehmetçik İmar Planı’na aykırı hareket ediliyor”

KTMMOB Şehir Plancıları Odası, Çayırova bölgesindeki bir inşaat iznini örnek göstererek, Mehmetçik İmar Planı’na aykırı hareket edildiğini belirtti.

Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran 2022’de yürürlüğe giren Mehmetçik İmar Planı’nda kazanılmış haklardan yararlanma başvuruları için verilen 6 aylık sürenin, 14 Aralık 2022’de sona erdiği ancak alınan duyumlara göre, Çayırova bölgesinde bir inşaat şirketinin, İmar Planı’nın kazanılmış haklar maddesine aykırı olarak planlama makamı tarafından izinlendirildiği iddia edildi.

Açıklamada, “Mehmetçik İmar Planı yürürlüğe girmeden önce Çayırova bölgesinde bir inşaat şirketi, daha önce yürürlükte olan mevzuata göre ruhsat almış, ancak ruhsat tarihleri içerisinde inşaata başlamamış ve ruhsat süresini doldurmuştur. Şirket, 18-19 katlı binalardan ve yaklaşık 650 haneden oluşan projesi için 14 Aralık tarihinden önce Planlama Makamına başvurmamış, dolayısıyla kazanılmış haklar maddesinden yararlanamamıştır. Ancak, 14 Aralık tarihinden sonra, bir şekilde ilgili proje Planlama Makamına sunulmuş ve Mehmetçik İmar Planı’nın 5. maddesi olan Kazanılmış Haklar maddesine aykırı olarak izinlendirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, projeye ait parsellerin, Mehmetçik İmar Planı’nda tarımsal gelişme alanı ve eski eser alanında yer aldığı vurgulandı.

"Böylesi büyük bir yatırımın, hakkını kaybettiğinin ve tarımsal gelişme alanı içerisinde yer aldığının bilinmesine rağmen gayriyasal olarak izinlendirilmesinin hangi mantığa sığdığı" sorulan açıklamada, “gayri yasal olarak verilen planlama onayı ve yapılan uygulamanın bölgenin, tarım alanlarının ve eski eser alanlarının tahrip edilmesine yol açacağına" işaret edildi.