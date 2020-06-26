Şehir Plancıları Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Şehir Plancıları Odası olağan genel kurulu, Covid 19’dan dolayı gecikmeli olarak Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bahçesinde gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurulda Oda Başkanlığına Merter Refikoğlu tekrar getirilirken Oda Yönetim Kurulu’na Feriha Binici, Gizem Caner, Sinem Sevindik ve Berkay Ramiz seçildi.

Yedek Yönetim Kurulu üyeleri ise Elda İstillozlu, Can Kara ve Ayça Soygür Çıralı oldu.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Merter Refikoğlu başkanlığında 40. dönem ilk toplantısını da gerçekleştirdi ve görev dağılımı yaptı. Buna göre sekreter Sinem Sevindik, Sayman Feriha Binici, yönetim kurulu üyeleri Berkay Ramiz, Gizem Caner oldu. Yedek üyeliğe de Berkay Ramiz, Can Kara ve Ayça Soygür Çıralı getirildi.