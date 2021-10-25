Şehir Planlama Dairesi'nde protesto grevi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin, “Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylandığı gerekçesiyle” Şehir Planlama Dairesi’nde 1 saatlik protesto grevi uyguladı ve daire önünde basın açıklaması yaptı.

Eyleme Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu ile Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal da katılarak destek verdi.

BENGİHAN: “PLAN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAMALI”

Eylemde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın süreç olarak yasadışı bir şekilde hazırlandığını savunarak resmi gazetede yayımlanmadan tepki koyarak, iptal edilmesi amacıyla eylem yaptıklarını belirtti.

“KAMU GÖREVİ KAMU GÖREVLİLERİ ELİYLE YÜRÜTÜLÜR”

Kamu Görevi’nin kamu hizmeti komisyonu tarafından atanan, kamu görevlileri eliyle yürütüldüğünün hem anayasada hem de kamu görevlileri yasasında yer aldığını dile getiren Bengihan, “Böylesine önemli bir imar planı Şehir Plancıları Dairesi’nin şehir plancıları çalışmadan tamamen bir sivil toplum örgütünün istihdam ettiği kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından dairede oda verilerek yürütüldü. Bu tamamen yasalara aykırıdır” diye konuştu.

Ülkenin yangın yerine dönüştüğünü, vatandaşların alım gücünün düştüğünü savunan ancak bunların ne devlet yetkilileri ne de Cumhurbaşkanı’nın umurunda olduğunu ileri süren Bengihan, “Cumhurbaşkanı Tatar’ı ülke bu haldeyken Türkiye’de gezmek ve kendi seviyesinin çok altında olan kişilerle görüşerek makamını itibarsızlaştırmakla” eleştirdi.

“KURULTAYA YÖNELİK RANT DAĞITMAK AMACIYLA YAPILDI”

Bengihan, Cumhuriyet Meclisi toplanamazken Belediyelerin toplanarak imar planı konusunda birleşik kurul kararı ürettiğini kaydetti ve bunun “UBP kurultayına yönelik olarak birilerine rant dağıtmak amacıyla” yapıldığını iddia etti.

İyi idare yasası katılım ilkesinde “bölge halkını ilgilendiren konularda bölge halkının görüşü alınır” dendiğini kaydeden Bengihan, imar planı konusnda kimseden görüş alınmadığını da söyledi.

Şehir Planlama Dairesi’nin Turizm Bakanlığı’na bağlanmasının yanlış olduğunu da savunan Bengihan, ilgili bir çok yasa maddesinde İçişleri Bakanlığı’na atıfta bulunulduğuna da dikkat çekerek örnekler verdi.

Bengihan , konuyla ilgili hukuksal mücadele verileceğini de kaydetti.

REFİKOĞLU: “ÜLKEDE ‘OLMAZ’ DEDİĞİMİZ BİR ÇOK ŞEY OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu da eyleme destek verdiklerini belirterek ülkede, “artık olmaz” dedikleri bir çok şeyin olmaya devam ettiğini, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili yaşananların ise artık son nokta olduğunu kaydetti.

Refikoğlu, “Ülkede plan yapması gereken kurumdaki meslektaşlarımız bu işten dışlanıyor; ve Müteahhitler Birliği gelip Şehir Planlama Dairesi’ne gelerek plan yapmaya başlanıyor” diye konuştu.

“3 BELEDİYE BAŞKANINI SAMİMİ OLMAYA DAVET EDİYORUM”

3 Belediye Başkanı’nı samimi olmaya davet eden Refikoğlu, Mağusa, İskele, Yeniboğaziç Belediye Başkanlarıyla aylarca toplantı yaptıklarını, planla ilgili çalıştıklarını ve başkanların onayıyla planın tamamlandığını anımsattı.

Refikoğlu, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi gazetede yayınlatılmadığı için yürürlüğe girmeyen planın 1 yıl içinde farklı bir noktaya geldiğini kaydeden Refikoğlu, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyerek şunları ifade etti:

“3-4 yıldır biz çok defa dava kazandık ara emri aldırdık, ancak ne oldu; aldılar başka yöne çevirdiler ve bunları yapanlara da bir şey olmadı. Aynı insanlar aynı görevlerde oturuyor aynı yalanları söylemeye devam ediyor, bu ülkede olması gereken bazı şeylerin köklü olarak değişmesi, bazı insanların cezalandırılmasıdır, yapabilir miyiz hep birlikte göreceğiz”

AYSAL: “HUKUKSUZ VE USÜLSÜZ BİR SÜREÇ DAHA YAŞANIYOR”

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal da hukuksuz ve usulsüz bir süreç daha yaşandığını savundu.

26 Aralık 2019’da o zamanki İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İmar Planı’na tüm paydaşların “evet” dediğini anımsatan Aysal, ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 3-5 kişinin çıkarları nedeniyle planın resmi gazetede yayımlanmadığını ileri sürdü.

“PLAN KURULTAY DESTEĞİNE KARŞILIK ŞİMDİ YENİDEN GÜNDEME GETİRİLDİ”

Planın kurultay desteğine karşılık şimdi yeniden gündeme getirildiğini savunan Aysal, yazılı taleplere rağmen planın hiçbir örgütle paylaşılmadığını söyledi ve “Böyle bir durumda kamunun hak ve çıkarlarını, toplumun menfaatlerini kim koruyacak, tabi ki korunmayacak” diye konuştu.

Sadece planı durdurmak için değil, bu hukuksuzluğa yol açanların da cezalandırılması yönünde yasal süreç başlatacaklarını kaydeden Aysal “Artık yapanın yanında kalmayacağını, bir yerlere güvenerek bir şeyler yapmanın bir bedeli olduğunu herkes görecek ve bedel ödeyecek, ödenmediği için devam ediyor” dedi.

“ATAOĞLU’NA ÇAĞRI…”

“Anahtar pozisyonda olduğu” belirtilen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na da seslenen Aysal, planı resmi gazeteye gönderdiği anda onun da bu hukuksuzluğun ve gizli pazarlıkların bir parçası olacağını savundu ve Ataoğlu’nu Aralık 2019’dan beri bekleyen planı resmi gazetede yayınlatmaya davet etti.