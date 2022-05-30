Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, 68 Kıbrıslı Türkü öldürdüğünü itiraf eden EOKA’cılarla ilgili suç duyurusunda bulundu

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'ne giderek, 1964'de 68 Kıbrıslı Türkü öldürdüklerini bir televizyon kanalında itiraf eden EOKA’cılarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Dernek Başkanı Gürsel Benan, yaptığı açıklamada, “Omega TV kanalında yayınlanan ifşaatlarında yoldan gecen Türk otobüslerini durdurarak içindeki Türkleri indirip, önce paralarını aldıklarını, silahla vurduklarını sonra da şişleyerek onları öldürdüklerini ve çukurlara gömdüklerini itiraf eden iki Rum katili "Athos Petridis” ve “Neoptolemos Leftis” hakkında KKTC Polisi’ne, “Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği” olarak suç duyurusunda bulunmuş bulunmaktayız” dedi.

Benan, “Güney’de açacağımız davanın ardından konuyu BM, AB ve AİHM’ye taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.

Omega TV’de geçen hafta itirafta bulunan iki EOKA tetikçisi, 1964’ten başlayarak farklı zamanlarda 68 Türk’ü önce kurşunlayıp sonra şişleyerek öldürdüklerini övünerek Itiraf etmiş, “Türklerin vurduğu her bir Rum’a karşı 10 Türk canı almayı hedefledik” demişti.

Neoptolemos Leftis, 1964 yılında Gazimağusa kentinde Türk mevzilerini belirlemeye çalışan 2 Yunan subayı ve bir Rum polisinin öldürülmesinin ardından emir geldiğini belirterek, “Yaklaşık 500 kişilik bir güçtük. Her bir Rum canı için 10 Türk öldürmemiz yönünde emir geldi. Bana öldürdüğümüz 68 Türk’ü ve mezar yerlerini soruyorlar. Nerede ne bulacaksın ki, o kadar zaman geçmiş” ifadelerini kullanmıştı.