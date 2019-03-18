Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği'nden mesaj

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Çanakkale Zaferi’nin, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan yayımladığı mesajda, tarihe altın harflerle yazılan bu büyük destanın, eşsiz bir zaferin yanında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir komutan ve lideri ortaya çıkardığını vurguladı.

Yine bu savaşlarda gösterilen azim ve iradenin, milletin kendine olan güvenini artırdığını, bağımsızlığa olan inancını perçinlediğini, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açtığını ifade eden Benan, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi Cumhuriyeti aynı ruh ve anlayışla korumanın temel sorumluluk olduğunu kaydetti.

Benan mesajına şöyle devam etti;

“Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır.

“Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum”

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 12:59