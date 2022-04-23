Şehit Ertuğrul İlkokulunda 23 Nisan şöleni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şht. Ertuğrul İlkokulu tarafından Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu’nda tören düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Şht Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ünsaldı Ersoy ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın öğrencileri teftiş ve selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Türk çocuğunun andı birinci sınıf öğrencisi Diyar Olcay tarafından okundu. Tören daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Şht Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ünsaldı’nın konuşmasıyla devam etti.

Konuşmaların ardından tören resmi geçit ve öğrencilerin gösterileriyle sürdü.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocuklarına armağan ettiğini ve o günden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’nın da çeşitli sıkıntılara rağmen 23 Nisan’ı kutladığını belirtti. Tatar, “Geleceğimizin teminatı olan siz değerli çocuklarımızı bir kez daha kutluyorum. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Bu ülkede verdiğimiz mücadele ile kendi kendimiz yönetme hakkı ve egemenliğimizin yaşatılmasında bizlerin verdiği mücadele ama esas itibariyle çocuklarımızın yetiştirilmesinde emeği olan başta öğretmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bazı sıkıntılarımız olabilir. Hep birlikte bir pandemiyi atlatabildik. Ekonomik krizler olsun, Rusya Ukrayna savaşı olsun, pahalılık olsun bütün bu sıkıntılar hepimizindir bunun bilinci içerisindeyiz. Ama bizlerin zenginliği geleceğimiz olan çocuklardır. Dolayısıyla bu çocuklar için birlik ve beraberliğimizi korumak, çalışmak, üretmek ve onlara müreffeh bir gelecek verebilmek bizlerin hem devleti yönetenlerin hem ailelerin hepimizin görevidir. Bu çocuklar geleceğimizin teminatıdır onlar için hep birlikte çalışıyoruz ve inanıyorum ki başaracağız. Bugünlere kadar çok zorluklardan geçtik ama çok şeyler başardık bundan sonra da başaracağız”

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da çocukların bayramını kutlayarak, Büyük Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere ve geleceğimiz olan çocuklara emanet ettiğini söyledi.

Atatürk’ün ‘öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ diyerek öğretmenlere yüklediği sorumluluğun çok büyük olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Çavuşoğlu “İki yıl süresince siz eğitimden geri kalmayasınız diye gelecekte devletimizi en yüksek yere taşıyabilmeniz için onlar gerek online gerekse mektuplaşmayla her türlü iletişim yolunu kullanarak sizlerin eğitimine katkı yapmışlar ve atamızın onlara verdiği görevi en iyi şekilde yapmışlardır. Bugün ulusal egemenlik dediğimiz egemenlik aslında çocuklarımızın iyi yetişmesi, halklarına, ülkesine ve devletine sahip çıkması demektir. Bu manada pandemide bile verilen emek bunun içindir.Bundan sonra da 23 Nisanlar hep birlikte böyle olacak, ülkemiz ve çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜNSALDI

Törende konuşan Şht Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ünsaldı Ersoy, 23 Nisan’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk ulusunun babadan oğula geçen saltanat yönetimini terk ederek kendisini seçtiği temsilciler aracılığıyla yönetmeye başladığı günün adı olduğunu kaydetti.

Ersoy “Yüce Atatürk kalbi sevgi dolu bir insandı. Özellike çocukları çok severdi. Çocuğu dünyanın en değerli varlığı olarak görürdü. Çocuk itina ile yetiştirilir, iyi bir eğitim ve öğretim görürse dünya bugünkünden farklı olur düşüncesindeydi. Atatürk bu düşünceden hareket ederek Türk çocuklarına derin sevgi ve güvenle 23 Nisan gibi büyük bir milli bayramı siz çocuklara armağan etti.” ifadelerini kullandı.