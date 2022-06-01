Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda Dünya Çocuk Günü’ne özel şenlik düzenlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla, Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne özel şenlik düzenlendi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da bulunan Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda Vakıflar’ın katkılarıyla 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şenlik düzenlendi.

İki buçuk saat süren etkinlikte, çeşitli yarışmalar düzenlendi ve yarışmaları kazanan öğrencilere Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter tarafından hediye taktim edildi.

Şenlikte konuşan Okul Müdürü Selda Ünsaldı Ersoy, Vakıflar İdaresi’ne katkılardan dolayı teşekkür ederken, çocukların motivasyonu ve mutluluğu için böyle etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter ise, çocukların değerine işaret etti ve onların yüzünü güldürmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.