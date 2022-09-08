Şehit İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy Lefkoşa Şehitliğinde toprağa verilecek

20 Temmuz 1974'te Piskobu'da (Yalova) şehit edilen ve mezarı, bu köydeki Kıbrıslı Türk mezarlığında bulunan Şehit İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, 48 yıl sonra Pazartesi günü askeri törenle Lefkoşa Şehitliğinde toprağa verilecek.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 1974’te Yalova’da (Piskobu) şehit edilen İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, 12 Eylül Pazartesi saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı içerisindeki Şehitlik bölümünde askeri törenle defnedilecek.

1952 yılında Yalova’da (Piskobu) dünyaya gelen İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy, İngiliz Üsleri’nde çalışmaktaydı. Gürsoy, 20 Temmuz 1974’te Piskobu çarpışmaları esnasında Kıbrıs Rum askerleri tarafından şehit edildikten sonra Yalova (Piskobu) Kıbrıslı Türk mezarlığına defnedildi.

2018 yılında ailesinin bilgisiyle mezarında yapılan kazıda kemikleri tespit edilerek DNA testleriyle kimliği belirlenen İbrahim Mehmet Goççino Gürsoy için önce Lefkoşa Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınacak, ardından askeri törenle Lefkoşa Şehitliğine defnedilecek.