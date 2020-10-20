Şehit İlker Karter İlkokulu’na 128 kitap bağışlandı

İskele’de ikamet eden ancak adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, Şehit İlker Karter İlkokulu’na 128 kitap bağışladı.

Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık tarafından teslim alınan kitaplar arasında, 10 kitaptan oluşan Ömer Seyfettin’in kaleme aldığı bütün hikayeler seti, 40 kitaptan oluşan İlköğretim 100 Temel Eser Seti, 10 kitaptan oluşan 100 Temel Eserden Seçmeler (Set 1) ve 68 kitaptan oluşan Batı Klasikleri Cep Boy Seti yer alıyor.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocuklara yönelik hikayelerin yer aldığı 128 yeni hikaye kitabı bağışlayan vatandaş, İskele Belediyesi aracılığıyla “kitapsız çocuk kalmasın, her çocuk kitap okusun” mesajı iletti.

“Kitap bağışını alışkanlık haline getirmeliyiz” diyen yardımsever, açıklamasında şunlara yer verdi: “Ekonomik durumu uygun olan vatandaşların, gelecek nesli oluşturacak bu yavrularımıza yüzlerce kitap armağan etmesine gerek yok. İmkanları dahilinde, okul yetkililerine danışarak, birkaç tane de kitap satın alıp, okula armağan edebilirler. Her aile ikişer kitap armağan etse, 250 aileden toplam 500 kitap oluşacak ve bu 500 kitabı binlerce öğrencimiz okuyacak. Şimdiki çocuklarımız gelecekte toplumu oluşturan reşit insanlar olacaktır. Yeni nesil oluşturacaklardır; bu yeni neslin, okuyan, eğitimli, sorgulayan, yıkıcı değil, yapıcı eleştiren, kültürlü, kavga ederek değil, konuşarak sorunları dile getiren ve çözen bireylerden oluşması için iyi eğitim ve bilgili olmak şart. Bu da okumadan, okuyarak öğrenmeden, bilgili olmaktan geçer. ‘Bir kitabın, iki kitabın ne faydası olur?’ diye yanlış yoruma varılmasın… Çok şey yapar, çok şey değiştirir… Bu yüzden okullarımıza kitap armağan etmeyi bir alışkanlık haline getirmemiz lazım…”