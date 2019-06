Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı kara safhası gerçekleşti

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası, bugün 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde yapıldı.

Tatbikatta, İzmir-Ercan seferini yapan özel hava yolu şirketine ait bir yolcu uçağının kaza geçirmesi sonucunda tehlike sinyali vermesi sonrasında, arama kurtarma unsurlarının koordinesi, bölgeye sevki, arama kurtarma faaliyetleri ve yaralıların hastanelere sevki icra edildi.

Tatbikatı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, askeri yetkililer, yabancı gözlemciler de izledi.

ALGAN: “ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ ZAMANA KARŞI YARIŞ”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, arama kurtarmanın tanımıyla konuşmasına başlayarak, zamana karşı bir yarış niteliği taşıyan arama kurtarma faaliyetlerinin profesyonelce yetişmiş personel, iyi bir organizasyon, birimler arasında yakın bir koordinasyon, iş birliği ve 24 saat görev yapmayı gerektirdiğini söyledi.

Algan, arama kurtarma yetkisinin KKTC’nin hava safhası ile kara sularında KKTC’nin, en batıda Erenköy, Güzelyurt ve doğuda Gazimağusa’nın kuzeyi dahil olmak üzere uluslararası sularda ve hava safhasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Tatbikatın amacı ile ilgili bilgi veren Algan, “Arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye’nin ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemektir” diye konuştu.

Algan, tatbikatın bugünkü bölümüne GKK’dan Havacılık Birliği, Özel Görev Kuvveti Komutanlığı, PGM İtfaiye ve polis unsuları, Sağlık Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, TSK’da bir arama kurtarma uçağı ile bir arama kurtarma helikopterinin katıldığını ifade etti.

Algan, “Arama kurtarma harekatı doğrudan insan hayatının kurtarılması ile ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği, gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda, gece ve gündüz, kara sularında veya uluslararası sularda her yerde ve her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazırdır” dedi.

Algan’ın konuşmasının ardından Binbaşı Numan Düzen tatbikatın icrası ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra tatbikat icra edildi.

Tatbikatın ardından Beyaz Ev’de konuklar için düzenlenen resepsiyona geçildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 14:12