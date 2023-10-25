Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatının deniz safhası başladı

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası saat 13.00’te başladı.

Tatbikatın deniz safhası Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında Türk arama kurtarma bölgesinde, TC ve KKTC askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.

Tatbikata, Kosova, Cibuti, Azerbaycan, Kosova, Libya ve Pakistan’dan 13 askeri ateşe de gözlemci olarak iştirak ediyor.

TC Sahil Güvenlik Komutanı Oramiral Ahmet Kendir’in komutanlığında icra edilen tatbikatı Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye İçişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Caner Gönyeli’nin kardeşi ve basın mensupları tatbikatı TCSG Yaşam isimli korvetten takip ediyor.