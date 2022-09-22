Şehit Yalçın İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu’nda bugün grev var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa'daki Şehit Yalçın İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu’nda bugün 08.00-12.40 saatleri arasında grevde olduğunu açıkladı.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların 3 Ağustos'tan bu yana hükümetin çeşitli bakanlarıyla mali konularla ilgili müzakere ettiğini ancak gelinen noktada hükümetin sendikalara karşı ciddiyetle bağdaşmayan bir tutum sergilediğini savundu.
KTÖS’ün diğer sendikalarla birlikte eşit işe eşit ücret ve vergide adalet talepleri karşılık buluncaya dek mücadelesini her platformda sürdüreceğini ve okullarda şok grevlere bugün itibariyle başlandığını duyurdu.
Maviş, bu çerçevede bugün Şht. Yalçın İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu’nda 08:00-12:40 saatleri arasında greve gidildiği açıkladı.