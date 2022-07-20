20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Lefkoşa Belediye Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri, muharip dernekler, okul temsilcileri, diğer kurum ve kuruluşlar katıldı.

Törende, saygı duruşu ve saygı atışından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, anıt defterinin imzalanmasıyla tamamlandı.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

20 Temmuz 1974’te gerçekleşen ve bugün 48’inci yılını kutladığımız Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıl dönümünde bir kez daha huzurlarınızdayız.

Bilinmesini isteriz ki;

Sizlerden aldığımız güçle, haklı ve onurlu mücadeleniz sonucunda uğruna şehit olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak, yaşatmak ve değerlerine sahip çıkmak azim ve kararlığındayız.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun…”

KTBK Komutanlığı temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Şehitlerimiz;

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve bekası için gözünüzü dahi kırpmadan canınızı feda ederek, şehitlik mertebesine eriştiniz.

Bu topraklar üzerinde geleceğe güvenle bakabiliyor ve huzur içerisinde yaşıyorsak bunu akıttığınız kutsal kanlarınıza borçlu olduğumuzun bilincindeyiz.

Bilinmesini isteriz ki;

Sizlerin haklı ve onurlu mücadeleleriniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde biz de canımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun…”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi P. Kur Albay Ömer Bulut da şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

1571 yılından bu yana Türk yurdunda, Enosis'i gerçekleştirmek isteyenlere karşı, Kıbrıs Türkü’nün uğradığı zulme ve haksızlığa karşı, emsali görülmemiş bir mücadele ile insanca yaşamak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarınızı feda ettiniz.

Makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız.

Uğruna canınızı feda ederek yaptığınız mücadeleniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar emanetiniz olarak koruyacağız. Hatıranızı, ilelebet yüreğimizde yaşatacağız.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun…”