Şehrin Müzisyenleri Bandabuliya Sahnesi’nde sanatlarını icra ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) pandemi döneminde uzun süredir mesleğini icra edemeyen ve müzik dışında maddi geliri olmayan müzisyenlerin yanında yer alarak Bandabuliya Sahnesi’nde “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesinde performans icrası başladı. LTB’nin Lefkoşa Belediye Orkestrası organizasyonu ile düzenlediği ve 17 Mart Çarşamba günü başlayıp toplamda 70 müzisyen/grup ve Dj’in yer aldığı proje’de kayıtlar 20 Mart Cumartesi günü sona erecek. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Bandabuliya Sahnesi’nde müzisyenleri ziyaret ederek hem canlı performansları dinledi hem de sohbet etti.Müzisyenlere hem sanatlarını icra etme imkanı sağlayan hem de maddi bir destek sağlayan etkinlik sosyal belediyeciliğin vazgeçilmezlerinden sosyal politikalara da iyi bir örnek oluşturuyor. Bandabuliya Sahnesi’nde pandemi kurallarına uygun şekilde 30 dakikalık seyircisiz şekilde yapılmakta olan performanslar LTB ve LBO’nun sosyal medya kanalları ile tüm yurttaşlarla buluşacak.