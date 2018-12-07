Sel felaketinin yaraları sarılıyor





Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, selden zarar gören vatandaşların bölge kaymakamlıkları ve belediyelere başvurarak destek alabileceklerini bildirdi.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkeyi etki altına alan ve can kayıpları yanı sıra pek çok konut ve iş yerini kullanılmaz hale getiren sel felaketinin yaralarının hızlıca sarılması için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.



Açıklamada, ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulan kriz masası ve ardından da Başbakanlık kriz masasında yer alarak süratle organize olan Kızılay ekiplerinin, selden zarar görenlere zor koşullara rağmen temizlik malzemesi ve desteği, gıda, battaniye, yorgan, yastık yardımı sağladığı kaydedildi.



Açıklamada yardımların devam ettiği de kaydedildi.



