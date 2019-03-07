“Selçuk Yöntem’e dairesini Perşembe teslim edeceğiz...Suçla bizim alakamız yok”

Avrasya Construction yetkilileri, Girne’de bir emlak şirketinde çalışan Yasemin Taşkıran’ın ünlü sanatçı Selçuk Yöntem’i dolandırması olayı ile ilgili haberlerde firmanın isminin geçmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Firma yetkilileri önemli açıklamalarda bulundu.

Havadis'in haberine göre Girne’de bir emlak şirketinde çalışan Yasemin Taşkıran’ın Türkiye’nin ünlü sanatçısı Selçuk Yöntem’i dolandırması ile ilgili soruşturma devam ederken Yöntem’in satın almak istediği dairenin müteahhit firması Avrasya Construction’ın olayda isminin geçmesi firma yetkililerini ve alıcıları rahatsız etti.

Avrasya Construction Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kürklü, Havadis’e dün açıklama yaparak, bu konu ile alakalı, firmanın isminin sürekli olarak basında yer aldığını ancak Avrasya Construction’ın söz konusu dairenin bulunduğu apartmanın müteahhit firması olması dışında konu ile hiçbir alakasının olmadığını belirtti.

Abdullah Kürklü, “dolandırma” konusuyla ilgili bağlantıları olmamasına rağmen Selçuk Yöntem’in mağduriyetinin giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

Kürklü, Yasemin Taşkıran tarafından 352 bin 960 TL dolandırılan ünlü sanatçı Selçuk Yöntem’e satın almak istediği Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 nolu daireyi Perşembe günü teslim edeceklerini kaydetti.

Abdullah Kürklü, “Firmamız isminin bu konu ile yan yana gelmesi bizi oldukça üzmüştür. Avrasya Construction’ın bu konularla alakalı olmadığını kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Avrasya Construction, alıcıların mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapılması konusunda hazırdır” dedi.

Kürklü, “Bugün Selçuk Yöntem yarın başka biri. Alıcıların mağdur olamaması için gerek Emlakçılar Birliği’nin gerekse devlet yetkililerin emlak ve inşaat sektöründeki sorunların aşılması dolandırıcılık ve benzeri istenmeyen olayların yaşanmasının önüne geçilebilmesi için gereken denetimi ve yasal düzenlemeyi yapması gerekmektedir” dedi.

“Emlakçılar denetlenmeli”

Abdullah Kürklü, KKTC’de faaliyet gösteren emlakçıların tek tek denetlenmesini istediklerini kaydetti.

Kürklü, “Bugün Selçuk Yöntem, yarın bir başka kişi… Önemli olan kişi değil, önemli olan alıcının mağdur edilmiş olması ve bu mağduriyetin giderilip, bir başka benzer mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçebilmektir. Bunun için de ülkedeki emlakçılar bir bir denetlenmelidir” dedi.

“Sorumluluk yüklenilmelidir”

Avrasya Construction Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kürklü, “Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, neden harekete geçmiyor, birliğin üyesi olmayan bir emlak şirketi neden halen faaliyetlerini sürdürüyor? Bu münferit bir olay değildir. Söz konusu emlak şirketi neden sorumluluk yüklenmemektedir? Şirketinin çalışanı tarafından yaratılan bir mağduriyet söz konusudur neden sorumluluk yüklenmemiş ve mağduriyetlerin artmasını önlemek amacı ile bir açıklama yapamamıştır?” diye sordu.

“Özür bile dilenmedi”

Abdullah Kürklü, Yasemin taşkıran’ın çalıştığı söz konusu emlak şirketinin Selçuk Yöntem’den özür bile dilemediğini, kendisinin de bu konuyu görüşmek üzere 3 kez randevu istemesine rağmen geri dönüş yapılmadığını ifade etti.

Kürklü, “Bir emlak şirketinin görevi, emlak alım satım konusunda firma ile bağ kurup, komisyonu alana kadar mıdır, o noktadan sonra sorumlulukları bitiyor mu? Emlak şirketinin istihdam ettiği kişilerle ilgili sorumluluğu yok mudur? Bu soruların açıklığa kavuşması lazımdır. Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyenler hangi emlakçıya gelmelidir? Bu anlamdaki yasal düzenlemeler nedir? Emlakçılar Birliği 100 milyon gibi bir sigorta yaptığını söylüyor, bunlar hangileridir? Kamuoyuna açıklasınlar. Bizler de mağdur olmayalım” diye konuştu.

(havadis)