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“Selimiye Sohbetleri” başladı

“Selimiye Sohbetleri” başladı
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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Selimiye Sohbetleri” başladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ) iş birliğiyle düzenlenen Selimiye Sohbetleri, KISBÜ Dini ilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Atan’ın “Oryantalistler ve Hadis” başlıklı sunumu enstitünün Selimiye Meydanı’ndaki binasında gerçekleştirildi.

Mart ayı sonuna kadar devam etmesi planlanan Selimiye Sohbetleri’nin konu ve konuşmacıları şöyle açıklandı: 

24 Şubat 2020 Pazartesi, Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir: “Kutsal Metinlerden Hüküm Çıkarmada Dil Derinliği”

2 Mart 2020 Pazartesi, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay: “Faiz nedir? Ne değildir?”

9 Mart 2020 Pazartesi, Dr. Muhammed Sâdık Hamidi: “Peygamberliğin İspatı Sadedinde Mucize”

19 Mart 2020 Perşembe, Prof. Dr. Cağfer Karadaş: “İstiğfar ve Şefaat”

Etkinlik tüm halkın katılımına açık olup; detaylı bilgi isteyenler enstitünün 227 31 37 numaralı telefonunu arayabilirler.

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