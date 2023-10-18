Selin Ecer'in Sonbahar-Kış koleksiyonu Gizia'da

Şık ve kaliteli ürünleriyle ülkedeki kadınların gözde mağazaları arasında yer alan Gizia, sunduğu kaliteli hizmetlere bu sezon yenisini ekledi.
Tasarımlarıyla Türkiye’de beğeniyle takip edilen ünlü tasarımcı Selin Ecer’in Sonbahar-Kış takı koleksiyonunun tanıtımı için Gizia Mağazasını tercih etti.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilerin koleksiyona ilgisi büyüktü.
Tasarımcı Selin Ecer mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada, Sonbahar-Kış takı koleksiyonu ile ilgili bilgiler verdi.
Cemiş Home kurucularından, Gizia Mağaza Direktörü Cemile Bozbeyli de konuşmasında, Gizia’yı tercih ettiği için Selin Ecer’e teşekkür etti.