Birkan Uzun'un adının yaşatılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe, "Birkan Uzun Selvili Tepesi" olarak yeniden isimlendirilecek.

Bakanlar Kurulu'nda alınanan kararnameye göre, "16 Aralık 2021 tarihinde Antartika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandıran ancak 1 Ocak 2022 tarihinde ABD'de geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun'un adının yaşatılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe'nin "Birkan Uzun Selvili Tepesi" olarak yeniden isimlendirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu kararla 22 Mart 2023 tarihinde (yarın) saat 15:00’da Selvili Tepe'de sayın Başbakanımız Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Erhan Arıklı ile Birkan Uzun’un ailesinin de katılacağı törenle Birkan Uzun Selvili Tepe levhalarının gerekli yerlere Karayolları Dairesi personelleri tarafından montesi gerçekleştirilecektir.