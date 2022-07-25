Sendika yarından itibaren ek mesaiye kalmayacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesintiye gidileceği yönünde çıkarılan yasa gücünde kararname konusunda yaptığı yazılı açıklamada, kararnamenin iptali için gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne davayı taşıyacağını belirtti.

GİRNE AKÇİÇEK HASTANESİ’NDE YARIN 5 SAATLİK GREV

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, yarından itibaren ülke geneli tüm birimlerde ek mesaiye gelmeme ve yarın Girne Akçiçek Hastanesi'nde 08.00-13.00 saatleri arasında grev kararı alıklarını açıkladı.

Özgöçmen, sürecin uzaması durumunda, tüm hastanelerde greve gidileceğini belirtti.