SENDİKAL PLATFORM, LEFKOŞA’DA TOPLUMSAL VAROLUŞ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

Sendikal Platform, Lefkoşa’da “Toplumsal Varoluş Yürüyüşü” düzenleyerek Birleşik Federal Kıbrıs’ın sorunların çözümü olacağını yönündeki inancını dile getirdi. Barış istencini dile getirmek için bir sonraki yürüyüşün de İnönü Meydanı’nda yapılacağı açıklandı.

Sendikal Platform’un düzenlediği ve 500’e yakın kişinin katıldığı yürüyüşe, Birleşik Kıbrıs Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi ile Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler destek verdi. CTP milletvekili Doğuş Derya da yürüyüşte yer aldı.

Yürüyüşte “Kıbrıslı Türklerin Siyasi İradesine Saygı, Dayatma Paketlere Hayır”; “Bağımlılık Değil Bağımsızlık İstiyoruz”; “Krizin Bedelini Yalnız Emekçi Ödeyemeyecek” gibi dev pankartların yanı sıra “Oteller Üniversiteler Vergi Ödeme Zamanı”, “Biz Hep Taşın Altındayız Onlar Üstünde” gibi dövizler de taşındı.

Dereboyu’nda toplanan ve saat 19.00 sıralarında yürüyüşe geçen kalabalık, Cumhurbaşkanlığı önünden geçerek Girne Kapısı’na ulaştı.

Alkış, ıslık ve “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza” gibi sloganlar eşliğinde devam eden yürüyüşte çok sayıda polis görev yaptı. Güzergah boyundaki mağaza, iş yeri ve lokantalarda olan vatandaşlar da yürüyüşü ilgiyle izledi; bazıları bu anı cep telefonu kameralarına kaydetti.

Açıklamalar için Şehitler Abidesi ile Girne Kapısı arasındaki bölgede sahne kuruldu. Sendika başkanlarının çıktığı sahnede yürüyüşe katılanlara Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ile DAÜ-SEN adına Hasan Ulaş Altıok seslendi.

BIÇAKLI: “VATANDAŞIN CEBİNDEKİ EKSİLİYOR”

Arslan Bıçaklı, konuşmasına geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Şevket Rado’yu anarak başladı;“ “Hayatını kaybeden diğer arkadaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum” dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik krize, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybına ve zamlara işaret eden Bıçaklı, “Ülkede ciddi ekonomik kriz yaşanıyor, zamlar yapılıyor, sebep olarak TL’nin değer kaybı gösteriliyor, bedeli çalışana, emekçiye, çiftçiye ödetilmek isteniyor. Vatandaşın cebindeki eksiliyor. Bu açığı kim kapatacak?” diye sordu.

“Kimse Kıbrıs Türkü’ne nasıl fedakarlık yapacağını anlatmasın” şeklinde konuşan Bıçaklı, “Kıbrıs Türkü bugüne dek çok fedakarlık yaptı. Eğer fedakarlık yapacaksak biz hazırız ama siz ne kadar fedakarlık yaptınız da bizden istiyorsunuz?..” ifadelerini kullandı.

Devletin siyasi partilere 11 milyon TL katkı yaptığını söyleyen Bıçaklı, “Siyasi partiler alacakları paradan ne kadar fedakarlık yaptı?” diye de sordu.

Asgari ücretin düşük olduğuna, sendikasız olan özel sektörün uzun saatler çalıştırıldığına işaret eden Bıçaklı, “Turizm acentelerine 1 buçuk milyon teşvik primi veriliyor, sonra da gariban çalışandan, özel sektörden, halktan fedakarlık isteniyor” şeklinde konuştu.

Sendikal Platform’un görevi olmamasına rağmen ekonomik sıkıntıların çözümü için öneri hazırladığını, bunu Başbakan’a ve Cumhurbaşkanı’na sunduğunu kaydeden Bıçaklı, “Ekonomik sıkıntı varsa, çaresi de vardır. Sizden başlayalım canım, sonra bize geliriz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Kıbrıs konusunda hareketlenme olacağını da kaydeden Bıçaklı, “Ülkede federal bir çözüme ulaşılması lazım. Bu ülkede artık savaş değil, barış istiyoruz” dedi.

ALTIOK: “BİZİ KURTARACAK OLAN KENDİ KARARLIĞIMIZ VE HAYSİYETİMİZDİR”

DAÜ-SEN Temsilcisi Hasan Ulaş Altıok, yürüyüşe katılanlara “Her türlü provokasyona, bizi yıldırmaya çalışan derin güçlere rağmen buraya geldiğiniz için size saygılarımı sunuyorum” diyerek seslendi.

Yaşanan ekonomik krizden dersler çıkarılması gerektiğini vurgulayan Altıok, “Birçok hükümet birçok paket gördük. Geldiğimiz durum belli. Bizi kurtaracak olan kendi kararlığımız ve haysiyetimizdir. Başka yolu yoktur. Krizden çıkış yolunun dayatma paketler olmadığı kanıtlandı. Madem ki sorunlarımızın nedeni bağımlılıktır, bizi kurtaracak olan bağımsızlıktır” şeklinde konuştu.

Altıok, “Sorunlarımız, yapısal sıkıntılarımız var” diyen Altıok, “1974’ten bu yana kurulan patronaj sistemi, ganimet, ‘beni gör, seni göreyim’ düzeni olmasaydı da sadece TC’ye bağımlı ve TL kullanmış olsaydık da bir sabah yine fakir uyanacaktık” ifadelerine yer verdi.

“Bizi kurtaracak şey, Birleşik Federal Bir Kıbrıs’tır. Onun dışındaki kurtuluşlar geçicidir, palyatiftir. Bu kriz bize bunu öğretti” şeklinde konuşan Altıok, hükümetin ekonomik krizle ilgili açıkladığı önlemlere de değindi.

“Çok doğru olanlar da var. Ama önlemler sadece emekçi kesime yük yıkıyor. Bu önlemler maalesef çözüm üretmekten uzak ve yetersiz” değerlendirmesinde bulunan Altıok, “Bize düşen görevler var. Birleşik Federal Kıbrıs kurulana dek fakirleşmeyi bekleyemeyiz…” dedi.

Önümüzdeki dönemde Kıbrıs konusunda gelişmeler olacağına da değinen Altıok, “Bizlerin yapması gereken güneydeki Kıbrıslılar da dahil, iki liderden çözümü, bizi sorunlardan kurtaracak adımları atmalarını istemek” dedi.

Altıok, “2011’de İnönü Meydanı’nda önerdiğimiz paketin ikinci bölümü olan 20 madde Sendikal Platform’un önerisidir. O metni onaylayan şu an hükümette oturanlardır ve burada değildirler. Bir sonraki sefere bu insanları kaybetmeden, cesaretlendirecek, Kıbrıs Türk toplumunu İnönü Meydanı’na toplamak için herkese görev düşüyor” dedi.

MDP’LİLERDEN BOZKURT YÜRÜYÜŞÇÜLERDEN BARIŞ İŞARETİ

Konuşmaların ardından Sendikal Platform’un eylemi tamamlandı. Yürüyüş sonrasında kısa süren gerginlik yaşandı.

Polis, dağılan kalabalığın Afrika Gazetesi önünden Dereboyu’na geçişini engellemek istedi. Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Merkezi balkonunda olanlarla yürüyüşçüler arasında gerginlik olmaması için önlem almak isteyen polisin bu uygulamasına yürüyüşe katılanlardan tepki geldi. Polis bunun üzerine geçişlere izin verdi. Yoğun güvenlik önlemi altında binanın altından geçenlere MDP’liler bozkurt işareti yaptı ve bayrak salladı. Yürüyüşçüler de buradan barış işareti yaparak geçti. Yürüyüş olaysız şekilde tamamlandı.