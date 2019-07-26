"Sendikal Platform, sarı sendikacılık yapıyor"

Yeniden Doğuş Partisi, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz imzasıyla yayınladığı bildiride Sendikal Platformu sarı sendikacılık yapmakla eleştirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hükümetin Türkiye ile imzaladığı Ekonomik Pakete karşı çıkan Sendikal Platformun almış olduğu eylem kararı tipik bir sarı sendikacılık örneğidir.

4 lü Koalisyon hükümeti döneminde ard arda gelen zamlara karşı kılını bile kıpırtmayan ve kuru birkaç demeçle yangın dönemini geçiştiren Sendikal Platform yeni hükümete karşı şahin bir tavır takınmaya çalışmaktadır.

Esasen kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybeden Sendikal platform eylem için eylül ayını yani okullarımızın açılacağı ayı işaret etmiştir. Sendikal Platformun gücü varsa eylemlerini şimdi ortaya koymalı ve okulların açılmasını beklememelidir. Buradan da anlaşılıyor ki siyaset girdabına kapılmış sendikalar eylemlerine çocuklarımızı alet edecektir.

Öte yandan Hükümetin HP kanadında da özellikle paket konusunda kafaların karışık olduğu görülmektedir. Bir HP milletvekili "paket içime sinmedi" derken bir başka Milletvekili "Çağırın Troykayı o paket hazırlasın' demektedir.

HP Genel Başkanı ise İlahiyat koleji konusunda hata yapıldığını söyleyerek malum kesime selam gönderip Cumhurbaşkanlığı seçimleri için alan yaratmaya çalışmaktadır.

YDP olarak biz Türkiye ile imzalanan Ekonomik pakete, baxı konularda eksiklik, bazı maddelere ise eleştirimiz olmakla birlikte destek veriyoruz. Hükümetin bu paketi uygukamak için önünde 5 ayı bulunmaktadır. YDP olarak Hükümetin paket konusunda samimiyetinin takipçisi olacağız."