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Sendikal Platform’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto

Sendikal Platform’dan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto
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Sendikal Platform, hükümetin pandemi sürecindeki “tutarsız” kararlarını ve özel sektör çalışanlarına karşı “duyarsızlığını” yarın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenleyeceği eylem ile protesto edecek.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın, Sendikal Platform adına yaptığı açıklamaya göre eylem, saat 11.00’de bakanlık önünde gerçekleştirilecek.

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