SENDİKAL PLATFORM’UN "TOPLUMSAL VAROLUŞ YÜRÜYÜŞÜ" BAŞLADI

Sendikal Platform’un, “Çare Birleşik Federal Kıbrıs” temasıyla Lefkoşa’da düzenlediği "Toplumsal Varoluş Yürüyüşü" başladı.

“Sorun ekonomik değil siyasidir” diyen ve halkı “İthal Krizlere Karşı Toplumsal Varoluş Yürüyüşüne katılmaya çağıran Sendikal Platform üyeleri bugün saat 18.00’de Dereboyu’nun kuzeyinde toplandı.

Şu sıralar Dereboyu’nda başlayan yürüyüş Cumhurbaşkanlığı önünden geçilerek Cumhuriyet Meclisi önünde tamamlanacak.

Eylemciler, yürüyüş sırasında “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları atıyor.

Sendikal Platform ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm üretmek için ilgili kesimlerin katılımıyla çalıştay düzenlemiş, buradan çıkan çözüm önerilerini hem yetkililerle hem de kamuoyuyla paylaşmıştı