Sendikalar Anayasa Mahkemesi’ndeki davayı geri çekti

Maaş kesintisi ile ilgili yasa gücünde kararnamenin yürürlükten kaldırılması kararının bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, sendikalar Anayasa Mahkemesi'nde açtıkları davayı geri çekme kararı aldı.

Sendikaları temsil eden Avukat Öncel Polili, Anayasa Mahkemesi'ne yürürlüğe konulan yasa gücünde kararnamenin iptali için başvurduklarını ancak bu kararı dün hükümetin kendisinin almasından dolayı görüşülecek bir davanın kalmadığını kaydetti.

Sendika avukatları açtıkları davayı yazılı olarak geri çekecek.

Sendikalar ise mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.