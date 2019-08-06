Sendikalar hastane önünde basın açıklaması yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, KAMUSEN, KAMU-İŞ, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, bugün, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, yetkili sendikalar olarak; kamuda sağlık alanında görev yapan çalışanların angarya çalıştırılmalarını protesto etmek ve kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yapacaklarını duyurdu.

Bengihan, açıklamanın saat 09:30’da yapılacağını belirtti.