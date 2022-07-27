Sendikalar maaş kesintisini öngören kararnamenin geri çekilmesi üzerine mahkemeler önünde açıklama yaptı

Bazı sendikalar, maaşlardan kesinti yapmak amacıyla çıkarılan yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesinin ardından bugün mahkeme önünde basına açıklama yaptı.

Sendikaların, kararnamenin durdurulması için pazartesi günü açtıkları davanın bugün Anayasa Mahkemesi’nde görülmesi bekleniyordu ancak hükümetin kararnameyi dün geri çekmesi üzerine davanın görüşülmeyeceği açıklanmıştı.

Bu çerçevede Lefkoşa Mahkemeler binası önünde açıklama yapan sendikalar, Anayasa ve yasalara aykırı her türlü uygulamanın karşısında olmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Sendikalar, yüzde 56.75 enflasyonu oranının asgari ücrete yansıtılması ve “Göç Yasası” olarak nitelendirilen yasayla kamuda çalışanlara "eşit işe eşit ücret" prensibiyle haklarının verilmesi konusunda mücadele edeceklerini belirtti.

Sendikalar adına TÜRKSEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ve sendikaların avukatı Öncel Polili basına açıklama yaptı.

-Bıçaklı: “Anayasa ve yasalara aykırı hareket edildiği anda eylemlerimiz şiddetini artırarak devam edecek”

TÜRKSEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Başbakan ve bakanların ülkeyi “istediği gibi” değil Anayasa ve yasalara uygun şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin “Anayasa’yı çiğnemeyi alışkanlık haline getirdiğini” savunan Bıçaklı, sendikaların Anayasa’nın çiğnenmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Bıçaklı, maaşlardan kesinti yapılmasına ilişkin kararnamenin iptali ve durdurulması adına pazartesi günü Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyleyerek, dün “aniden kaynağın bulunduğunun açıklandığını” belirtti.

“Eğer kaynak yoksa ya da bulunmasaydı, bu Anayasa’yı çiğneyebileceğiniz anlamına mı gelir. Hayır. Anayasa’yı çiğneyemezsiniz” diyen Bıçaklı, hükümetin davayı kaybedeceğini anladığı için davayı geri çektiğini savundu.

Kararname geri çekildiği için davanın da geri çekildiğini söyleyen Bıçaklı, “Gözümüz üstlerindedir Anayasa ve yasalara aykırı hareket edildiği anda eylemlerimiz şiddetini artırarak devam edecek” diye konuştu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün toplanacağını anımsatan Bıçaklı, komisyona asgari ücrete açıklanan yüzde 56.76 enflasyon oranında artış yapılması çağrısında bulundu.

-Polili

Sendikaların avukatı Öncel Polili de yasa gücündeki kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra iptal edildiğini anımsattı.

Polili, Bakanlar Kurulu’nun kararnameyi iptal etmesi üzerine davanın geri çekildiğini belirtti.

-Bengihan: “Biz sendikalar, burada olduğumuz sürece, ne emek sömürüsüne, ne haksızlığa, ne hukuksuzluğa asla geçit vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, ülkede sendikalar olmasaydı hükümetin memleketi “başıboş” bulduğunu zannederek, istediği yasayı, kararnameyi çıkarabileceğini düşündüğünü öne sürerek, “Biz sendikalar, burada olduğumuz sürece, ne emek sömürüsüne, ne haksızlığa ne hukuksuzluğa asla geçit vermeyeceğiz” dedi.

Hükümetin, Anayasa Mahkemesi’nin ara emri vereceğini bildiği için apar topar kaynak bulduğunu öne süren Bengihan, diğer hedefler için de mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, “Yılgınlık yok. Direniş var. Buradaki sendikalar haklarını alana kadar mücadeleye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete yüzde 56.76’lık hayat pahalılığının yansıtılması için bugün saat 15.00’te yeniden bir araya geleceklerini kaydeden Bengihan, asgari ücretlinin emeğinin sömürülmemesi, açlık sınırı altında kalmaması için gerekli kavgayı vereceklerini ifade etti.

Diğer yandan, “Göç Yasası’ndan girenlerin maaşları arasında oluşan makasın kapanması için mücadelemiz ve talebimiz de devam edecek” diyen Bengihan, aynı işi yapanlar arasında maaş farkının giderek açılmasına da müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Basın açıklamasına KTAMS, KAMU-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN,VERGİ-SEN, BES, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN katıldı.