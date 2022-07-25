Sendikalar yarın Çalışma Bakanlığı önünde asgari ücret için eylem yapacak

Sendikalar, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun itirazları değerlendireceği toplantıyı yapması için yarın saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yönetim kurulları bazında eylem yapacağını açıkladı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendikalar adına yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun itirazları görüşmek üzere 3’üncü gün yaptığı toplantı girişiminde nisabın sağlanamadığını, itirazların değerlendirilmesi için belirlenen 7 günlük yasal sürenin yarın dolacağını ancak şu ana kadar yetkili sendikaya randevu verilmediğini savundu.

Ahmet Serdaroğlu, bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yarın saat 11.00’de yönetim kurulları düzeyinde eylem yapacaklarını açıkladı.

Maaşlardan kesinti yapmak için çıkarılan yasa gücünde kararnamenin durdurulması ve iptali için açılan davanın Çarşamba günü saat 09.00’da mahkemede görüşüleceğini de ifade eden Serdaroğlu, sendikaların Çarşamba sabahı da mahkeme önünde olacağını belirtti. Serdaroğlu, eylemlerin dozunu artırmak amacıyla yeniden bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını da belirtti.

Açıklama, Hür-İş, Dev-İş, Türk-Sen ve bu federasyonlara bağlı sendikalarla, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, Tıp-İş, BES, Koop-Sen, Vergi-Sen Güç-Sen, Maliye-Sen, Basın-Sen adına yapıldı.