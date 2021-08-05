Sendikalardan elektriğe zam düşüncesine tepki

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, elektriğe yapılması gündeme getirilen yüzde 30’luk zamma tepki gösterdi.

Büyükoğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında, TL’nin ve maaşların eridiği, alım gücünün daha da düştüğü, borçların katlandığı, pandemiyle ekonominin iyice çöktüğünü kaydederek böyle bir dönemde zam “Elektriğe yapılması gündeme getirilen yüzde 30’luk zam ile ilgili durumunu öfke ve hayal kırıklığıyla takip etmekteyiz” dedi.

“Komisyon toplantı dahi yapamamakta, ancak buna rağmen ‘asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi’ talebimiz görmezden gelinmektedir” diyen Büyükoğlu HAKSEN olarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

KAMU SEN

Kamu Emekçileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, elektriğe yüzde 30 zam yapılması önerisini eleştirdi.

“Pandemi ile mücadele eden, çoluk çocuğunun, anne babasının, genci yaşlısının psikolojisi darmadağın olmuş, sıcaklığın 48 dereceleri gördüğü bir ülkede nefes almaya çalışan ve tüm bunların yanında pahalılıktan dolayı ayın sonunu getiremeyen bir halka siz devlet olarak böyle bir yaşamı mı reva görürsünüz?” diye soran Atan, halkın “bıkkın ve umutsuz” olduğunu kaydetti.

Atan, elektriğe yapılmak istenen bu zamma sendika olarak sessiz kalmayacaklarını da vurguladı.