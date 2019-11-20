Sendikalardan Varşova'da temsiliyet

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Avrupa Birliği Eğitim Komitesi’nin (ETUCE) “Demokratik vatandaşlık, toplumsal değerler ve bütünleştirici eğitim” projesinin kapanış konferansına katıldı.

Varşova’daki konferansla ilgili bilgi verilen 3 sendikanın ortak açıklamasına göre, ülkelerin, toplumsal değerler, vatandaşlık ve kapsayıcı eğitimle ilgili uygulamaları ve karşılaştıkları zorluklar tartışıldı.

Açıklamada, “Üç eğitim sendikası olarak Demokratik Vatandaşlık, Toplumsal Değerler Ve Kapsayıcı Eğitim Konferası’nda ortaya konan değerler ve vizyonun Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi içerisine de yerleştirilmesi hedefi ile mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

Konferans, ETUCE, Avrupa Eğitim İşverenleri Federasyonu (EFEE), Avrupa Okul Başkanları Derneği’nin (ESHA) ortak bir projesi olan EU Convince kapsamında düzenlendi. EU Convince, sınıfta ve müfredat dışı etkinliklerde vatandaşlıkla ilgili zorluklarla başa çıkmak için kapsayıcı eğitimin önemini kavramak, çok kültürlülüğün, çeşitliliğin ve sosyal katılımın getirdiği fırsatlara doğrudan yanıt aramak amacı üzerine inşa edildi.