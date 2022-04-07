Sendikaların talepleri, Başbakanlık’ta görüşüldü

Bazı sendikalar bugün Başbakanlığa giderek, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüştü. Başbakan’ın çağrısı üzerine yapılan görüşme sonrası, sendikaları temsilen basına açıklama yapan KTÖS Genel Başkanı Şener Elcil, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile samimi bir toplantı yaptıklarını ve sendikaların halkın alım gücünün korunması için sunduğu taleplerin ayrıntılı olarak konuşulduğunu belirtti.

Başbakanlıkta yapılan ve yaklaşık bir saat süren görüşmeye, KTÖS; KTOEÖS; KTAMS; KAMU-SEN; BES; HAK-SEN; VERGİ-SEN; TIP-İŞ; DAÜ-BİRSEN; DAÜ-SEN; HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar ve DEV-İŞ’e bağlı sendikalar katıldı.

Görüşme sonrası, sendikaları temsilen basına açıklama yapan KTÖS Genel Başkanı Şener Elcil, görüşme talebinin Başbakan’dan geldiğini belirterek, samimi bir toplantı yapıldığını kaydetti.

“EYLEMLERİMİZDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ”

Sendikaların kalabalık bir heyetle görüşmeye geldiğini ve görüşmede her şeyin konuşulduğunu aktaran Elcil, Başbakan’ın bir komisyon kurularak ekonomik konuların tartışılmasını istediğini ancak sendikaların komisyon kurulması ve tartışılması için geç kalındığı düşüncesinde olduğunu söyleyerek, “Ama iyi niyetle görüşmeye hazır olduğumuzu vurguladık” dedi.

“Ayrıntılı olarak tüm konuları görüştük. Sayın Başbakan verdiğimiz önerileri değerlendireceğini ve Bakanlar Kurulu’nda da görüşüp bize yazılı olarak cevap vereceğini söyledi” diyen Elcil, kötü yönetimlerin yarattığı enkazın yükünün topluma yüklenmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Elcil, sendikaların eylemlerinden vazgeçmediğini ve bugün yapılacak toplantıda yol haritalarının belirleneceğini de kaydetti.