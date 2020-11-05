Şener Elcil'e eleştiri

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, yazılı açıklama yaparak Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in açıklamalarını eleştirdi.

Bunun Elcil tarafından yapılan ve onaylamadıkları ilk açıklama olmadığını ifade eden Bora, “Her şeyimizi borçlu olduğumuz ve adadaki bugünkü varlığımızın sebebi Anavatanımız, canımız ve her şeyimiz olan Türkiye’ye dil uzatacak aramızdan bir kişinin dahi çıkması son derece üzücü ve utanç vericidir” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı için çok büyük fedakarlıklar yaptığını ve yapmaya devam ettiğini kaydeden Bora, şunları kaydetti:

“Türkiye olmadan nefes bile alamayız. Kıbrıs’ı bir Yunan işgalinden ve bizleri topyekun bir katliamdan kurtaran, Kıbrıs’ta 20 Temmuz 1974’den beri barışı, huzuru ve güveni sağlayan ve Rumları da bir iç çatışmadan kurtaran Türkiye değil midir? Türk askeri yalnız Kıbrıs’ta değil dünyanın başka yerlerinde de yine insanlık için barış için görev yapmıyor mu?

Türkiye’yi işgalci olarak tanımlayanın akli dengesi yerinde olmasa gerek.

Bu ve buna benzer söylem ve eylemlerin Anaysa ve yasalarımızda suç teşkil ettiği dikkate alınarak yetkililerin gerekli yasal işlemleri başlatmasının kaçınılmaz olduğu gerçeği artık göz ardı edilemez”