Senin: "Arıklı'nın açıklamaları tutarsız"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın asgari ücrete ilişkin açıklamalarının tutarsız olduğunu ileri sürdü.

Senin yaptığı açıklamada, “Sayın Arıklı çok değil, daha 27 gün önce asgari ücret karşısında sert muhalefet ederek ‘oynanan tiyatroya son verilmeli’ demişti. Ancak hükümete geldikten hemen sonra söylemler değişmeye başladı” ifadelerini kullandı.

İdeal olanın asgari ücretin yaşanılan seviyeye gelmesi için her kesimin elini taşın altına koyması olduğunu kaydeden Senin, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu savundu.

Bu zor dönemde hem işçi/çalışanın alın terinin karşılığını alması gerektiğini hem de işverene destek çıkılması gerektiğini belirten Senin, “Bu nedenle Ekonomi Bakanlığı kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’nın “Asgari ücreti yeterince artıramıyorsak piyasayı ucuzlatacağız” şeklinde konuştuğunu savunan Yenal Senin, şu iddialarda bulundu:

“Arıklı daha önce asgari ücretin döviz karşısında yüzde 40’larda değer kaybettiğini söyleyerek asgari ücreti belirleme sürecini “ucube” diye nitelendirmişti. Arıklı, Türkiye’de asgari ücrette yüzde 36 civarında iyileşme yaşanırken, KKTC’de bunun tam tersi olmasının kabul edilebilir olmadığını belirtmişti.”