Senin: "Bir ay içinde cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik daha net bir şey söyleyebileceğiz"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik daha net bir açıklamanın tahmini olarak bir ay içinde yapılabileceğini kaydetti.Senin, “Tüm görüşler harmanlanacak ve ona göre Parti Meclisi’nde bir karar çıkacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle ülkede bir hükümet krizi olmayacağını da belirten Senin, “Bunu birbirimize ve halka yapma lüksümüz yoktur. Ülkeye ekonomik istikrar gerekiyor. Bu ülke bir erken seçimi kaldırır mı çok emin değilim. Şu an bir erken seçim havası da yoktur” şeklinde konuştu.

Senin, katıldığı televizyon programda gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini parti içinde konuştuklarını belirten HP Genel Sekreteri Yenal Senin, partideki her üyenin eşit söz söyleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Senin, “Genişletilmiş parti meclisi toplantısı yaptık. Daha önce de parti kurucu üyeleriyle parti meclisi toplantısı yaptık. Geçen hafta parti merkez yürütme organı üyeleri her biri farklı ilçelere giderek ilçe yönetim kurullarıyla görüşme yaptı” dedi.

Tüzük gereği kararı Parti Meclisi’nin vereceğini anımsatan Senin, “Tüm görüşler harmanlanacak ve ona göre Parti Meclisi’nde bir karar çıkacak. Tahmini bir ay içinde daha net bir şey söylemek mümkün olacak” konuştu.

“KUDRET ÖZERSAY BİÇİLMİŞ KAFTANDIR”

Senin, şu değerlendirmelerde de bulundu:

“Karakteriniz, duruşunuz, diplomasi yeteneğiniz, müzakerecilik geçmişiniz, tecrübeniz, dinamik olmanız önemlidir. Bu değerlere baktığınızda, benim ve çoğu insan için, tıpkı 2015’te de bu mesajı gördüğümüz gibi, Kudret Özersay biçilmiş kaftandır. Gönlümde yatan aslan bellidir. Halkın Partisi, seçime girerse kazanma potansiyeli en yüksek partilerden biridir. Başkan Kudret Özersay en güçlü adaylardan biridir. Bunu sokaktaki vatandaş söylüyor. Kudret Özersay bu seçime girer ve kazanırsa bu ülkede bir şeyler değişecektir. Cumhurbaşkanlığı makamında da farklı bir durum söz konusu olacak. Cumhurbaşkanlığının anayasal yetkilerinin daha çok kullanıldığı, ülkenin iç konularına duyarlılığın daha fazla olduğu, dış politikada daha görünür olduğu bir dönemi göreceğimizi ümit ederim. Geçtiğimiz dönem de bunu gösteriyor. Beklentim bu yöndedir. Farklı işbirliği modellerinin konuşulacağı bir döneme de girilecektir.”

Genel Başkan Kudret Özersay’ın seçimi kazanması halinde HP’nin pozisyonunda bir değişiklik olmayacağını da kaydeden Genel Sekreter, partinin programına sadık şekilde siyaset sahnesinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Senin, hükümete hangi siyasi parti gelirse gelsin bir yıpranma süreci yaşayacağını, yapılamayan ya da geç kalınan her konunun partinin aleyhine olabileceği gibi icraatların bir artıya dönüşebileceğini kaydetti.

“KIBRIS TARİHİNDE İLK KEZ BU KADAR PROAKTİF BİR DIŞİŞLERİ BAKANI GÖRDÜK..”

Kıbrıs tarihinde ilk kez bu kadar proaktif bir Dışişleri Bakanı gördüklerini söyleyen Senin, “Ortaya argüman koyan, dış temaslarda bulunan, doğalgaz sürecinde inisiyatif alan, Maraş konusunda atılım yapan, Güney’le işbirliği konusunda girişimlerde bulunan bir Dışişleri Bakanımız var. Bunu toplum da görüyor. Yıpranma olur ama kazanma da olur” dedi.

“ANKETLERLE İLGİLİ ÇOK YORUM YAPMIYORUM”

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılan anketlere çok takılmadığını söyleyen Senin, şunları da ekledi.

“Bunu 2015’te de yaşadık; yüzde 4-7 bandında gösterirken sonuç yüzde 21,5 oldu. ‘Halkın Partisi sosyal medyada doğdu o nedenle çok oy almayacak, sandığa yansımayacak’ denildi, yüzde 17,5 oranında oy aldı. Anketlerle ilgili bu nedenle çok yorum yapmıyorum. Biz de anket yapıyoruz. Bu toplumu daha iyi tanıyan, bu toplumun yetiştirdiği insanlarla çalışıyoruz. Veriler geliyor. Elimizdeki veriler iyi bir noktada olduğumuzu ve belli bir kesime doğrudan hitap ettiğimizi gösteriyorsa bu bizi memnun eder. Burada durmak da yeterli değildir, hep bir adım daha öteye nasıl gidebiliriz onu düşünmek lazım.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI NEDENİYLE ÜLKEDE BİR HÜKÜMET KRİZİ OLMAZ”

Her parti gibi UBP’nin de bir aday çıkarabileceğini bunu bir hükümet krizine bağlamayı doğru bulmadığını söyleyen Genel Sekreter, hükümette zaman zaman doğal olarak farklı sesler olsa da, uyumlu bir süreç yaşandığını belirtti:

Senin, “Cumhurbaşkanlığı nedeniyle ülkede bir hükümet krizi olmaz. Bunu birbirimize ve halka yapma lüksümüz yoktur. Ülkede ekonomik istikrar gerekiyor. Bu ülke bir erken seçimi kaldırır mı çok emin değilim. Şu an bir erken seçim havası da yoktur” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KONUSUNDA DA BENZER BİR KARA PROPAGANDA YAPILIYOR”

“Dörtlü koalisyonun Türkiye’nin isteği üzerine bozulduğunu, UBP ve HP’nin Cumhurbaşkanlığı özelinde anlaştığını, Türkiye’nin hemen kaynak akışını sağlayacağını” iddia edeni bir güruh olduğunu da söyleyen Senin, Cumhurbaşkanlığı konusunda da benzer bir kara propaganda yapıldığını belirtti.

Senin, “İlk günden söyledik; biz Cumhurbaşkanlığı seçimini iki parti arasında müzakere konusu etmedik. Müzakerelerin hepsinde bulundum ve bu konunun asla konuşulmadığını söyledim ama bu da manipüle edildi. Günün sonunda; söylemlerimizin doğru olduğu ortaya çıktı” dedi.

Yenal Senin, 2020’deki projeler için daha fazla katkıya ihtiyaç olduğunu da söyledi.

“GÜVENLİ YOLLAR BAĞLAMINDA ADIM ATMAMIZ GEREK. BU KONUYU BİRAZ DAHA İYİ ÇALIŞACAĞIZ”

Senin şunları ekledi:

“Son zamanlarda artan trafik nüfusu ve trafik kazaları bizi daha güvenli yollar bağlamında adım atmamız gerektiğini gösteriyor. Bu konuyu biraz daha iyi çalışacağız. Konu sadece Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’yla ilgili de değildir. Girne’deki okul eksikliği yıllardır söyleniyor. Sağlıktaki durum, ilaç alımındaki sıkıntılar ortadadır. Kısaca kamuya hizmet edilen her alanda belli başlı sıkıntılar var. Turizmle, yükseköğretimle, adil vergi sistemiyle mali gelir kaynağını artırmak zorundayız.”

Verdikleri sözlerin arkasında olduklarını söyleyen Genel Sekreter, hükümetin 300 günlük bir proje ve vizyon ortaya koyduğunu hatırlatarak, bahsi geçen konuların takipçisi olduklarını vurguladı.

“EN ÖNEM VERDİĞİMİZ YASA KAMU REFORMUDUR”

Senin, şu açıklamalarda da bulundu:

“Parti içinde de gerekli baskıları yapıyoruz. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü 56 yıl sonra revize edebildi ve hayata geçti. Bunun yanı sıra ‘Nerden Buldun Yasası’ olarak bilinen Mal Beyanında bulunma yasasının çalışmalarını hukukçularımızla tamamladık. 2020 bitmeden bunun geçmesini istiyoruz. En önem verdiğimiz yasa kamu reformudur. Her seçimde seçim manifestolarına yazılır, hiç değişmez, 5 yıl sonra başka bir seçimde yeniden yazılır. Biz bu ezberi istemiyoruz. Biz bu göreve bunun için gelmedik. Sözümüzü tuttuğunuz kadar bu siyasette kalırsınız. Kamu reformu komitesinin başkanı Jale Refik Rogers’tır ve canla başla çalışıyor. 2020 hedef projemizdir, hükümet programında birinci madde olarak yer alıyor.

Bir diğer önem verdiğimiz proje de belediyeler reformudur. Evet belki tepki olacak ama 28 belediye var. Popülizmden dolayı plansız şekilde yapılan, gelir dağılımı hiç düşünülmemiş. 2020’de borcu olan belediyelere yapılacak katkı bloke olacak. 2020 Ocak sonu belediyelerde kriz bekliyoruz. Biz radikal değişiklik yapılması gerektiğini, böyle gitmeyeceğini daha önce de söylemiştik. Reform kaçınılmazdır.”

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Genel Sekreter Senin, şu değerlendirmede de bulundu:

“Dokunulmazlık ve şeker sigortada olduğu gibi; bildiğimiz tüm konularda irademizi ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Herkes hesap verir konumda olmalı. Temennim böyle olayların hiç olmamasıdır ama olursa da iz üstündeyiz.”