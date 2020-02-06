Senin: "Fikirlerin yarışacağı bir seçim olmalı"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin, karalama kampanyaları üzerinden yürüyen değil, fikirlerin yarışacağı, vizyonların konuşulacağı bir seçim olmasını istediklerini söyledi.

Parti olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kudret Özersay’ı destekleme kararı aldıklarını hatırlatarak, seçim çalışmalarının temposunun yavaş yavaş arttığını ifade etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında, reklâm, örgütlenme, propaganda gibi bir seçimde olması gereken ne varsa bununla ilgili çalışmalara başladıklarını anlatan Senin, insanların bu seçimi genel seçimden farklı nitelendirdiğine işaret etti. Senin, “İnsanlar, Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda toplum liderliği vasfına sahip kişilerin olması gerektiğini biliyor. Özellikle ne talep ettiğinize, vizyonunuza bakıyor, kişi olarak duruşunuza, saygınlığınıza, temizliğinize, şeffaflığınıza, hesap verebilirliğinize önem veriyor… Karalama kampanyaları üzerinden yürüyen değil, fikirlerin yarışacağı, vizyonların konuşulacağı bir seçim olmasını istiyoruz.” şekline konuştu.

Adayların yapabileceği vaatleri vermesi gerektiğini belirten Senin, Özersay’ın ortaya koyduğu vizyonun, 2015’te sunduğunun devamı ve gelişmişi olduğunu ifade etti. Özersay’ın ilk adaylığında güçlü bir destek aldığını belirten Senin, bu desteğin katlanarak artmasını temenni ettiklerini söyledi.

“PARTİ CEKETİNİ ÇIKARIP YOLU BAĞIMSIZ YÜRÜMEK BİR ERDEMDİR”

Özersay’ın bağımsız aday olmasına ilişkin eleştirileri de değerlendiren Senin, 2015’te yola bağımsız çıktığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Hem partimiz hem de Kudret Özersay için Cumhurbaşkanlığı apayrı bir pozisyondur. Bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Geçmiş dönem cumhurbaşkanları her ne kadar tarafsız olduklarını söyleseler de kendi partilerine müdahil olan bir yapının içinde olduklarını gördük. Bence en büyük artı şu; bir parti başkanı ceketini çıkarıp ‘Ben bu yolu bağımsız yürüyorum’ diyor. Yapılması gereken de budur. Bu bir erdemdir. Biz o yüzden klasik siyaset anlayışından farklıyız… Bağımsız bir pozisyon için yola da bağımsız çıkılmalı.”

“HALKIN PARTİSİ RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMİŞ BİR PARTİDİR”

Özersay’ın 2018 seçimlerinde karma oydan rekor düzeyde bir oyla seçilen biri olduğunun altını çizen HP Genel Başkanı, Özersay’ın o gün olduğu gibi bugün de duruşuyla, vizyonuyla bu toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir aday olduğunu ifade etti.

Halkın Partisi için de önceleri “balondur söner” denildiğini hatırlatan Senin, “Kıbrıs siyasi tarihinde hiç görülmemiş şekilde, başka bir siyasi partiden kopmadan, daha önce vekil olmayan, sıfırdan yeni yüzlerle siyaset sahnesine girip yüzde 17,5 oy almış bir partiyiz. Halkın Partisi rüştünü seçimde ispat etti” dedi.

Cumhurbaşkanlığı gibi belediye başkanları için de bağımsızlık şartı olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Senin, en büyük sıkıntının, eski sistemin devam ettirilmek istenmesi olduğunu söyledi; “Farklıdır savunduğumuz evet ama doğru olandır. Cumhurbaşkanlığı da bunu gerektirir.” dedi.

“ERKEN SEÇİME SICAK BAKMIYORUZ”

Erken seçim iddialarını da yanıtlayan Senin, partisinin erken seçime sıcak bakmadığını dile getirdi.

Hükümette olup olmamaktan bağımsız, seçimin mevcut durumu değiştirmeyeceğine inandıklarını söyleyen Senin, icraat yapabildikleri sürece hükümette olmanın önemli olduğunu belirtti.

HP Genel Başkanı Senin, şöyle konuştu:

“Çünkü bir hükümet protokolü imzalar ve bunu halka deklare edersiniz. Biz söz verdiysek vadettiğimiz reformları yapmak isteriz. Eğer seçim olacak mantığıyla yapsaydık, Nerden Buldun Yasası, İmar Planı gibi reformları geciktirirdik ya da belediyeler reformunu için daha popülist söylemlerimiz olurdu. Biz o nedenle söylentilere kulak asmadan icraatlar için çalışmaya devam ediyoruz. Seçim var diye ülkeyi kilitleme noktasına gelemeyiz.”

Kıbrıs konusunda ortaya farklı bir vizyon koyduklarını belirten Senin, “HP ve Kudret Özersay Kıbrıs konusunda mevcut durumun devamından yana değildir” dedi.

Senin sözlerine şöyle devam etti:

“Bir çözüm arayışımız vardır; federasyon, konfederasyon olarak nitelendirmiyoruz. Sayın Özersay’ın vizyonunda da ortaya koyduğu gibi; çözüm arayışını evrimsel bir süreç olan iş birliği modeliyle sürdürmekten yanadır. Dünya üzerinde yaşanmış örnekleri vardır. Bu bağlamda 52 yıldır denenenden farklı, gerçekten ayakları yere basan ve bunun donelerini veren bir modeldir önerdiğimiz. Özersay, Atatürkçü ve laik, ekonomik ve siyasi olarak Kıbrıs Türkü’nün menfaatlerini öne çıkaran, gerektiğinde açılım yapan, modern çağa ayak uyduran bir yapıdadır.”