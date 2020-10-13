Senin: "Her sonucun bir bedeli olacağı aşikardır"

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin sosyal medya hesabından açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi ve şunları aktardı:

"Kendi adımıza bir seçim sürecini daha tamamladık. Sonuçlar bizi memnun etmemiştir. Halkın takdirine saygım sonsuzdur. Ancak her sonucun bir bedeli olacağı aşikardır. Ben inandığım, desteklediğim adayla bu yolu yürümekten ONUR duydum. O'nunla geçirdiğim her saniye benim için paha biçilemez. Bu yolda terimin son damlasına kadar mücadele ettim ve bu mücadeleden zerre pişmanlık duymadım. Tek amacımız inandığımız değerlerin ve vizyonun halk tarafından destek görmesidir.

Hatalarımız olmuş mudur? Pek tabi. Diğer herkesin olduğu gibi. Bu toplum için çok bedeller ödeyen böyle bir DEĞERİN karşılığı bu mu olmalıydı? İlerleyen dönemler bu sorunun cevabını bize verecektir.

Bu mesajı yazarken siyasi partimin veya bulunduğum makamın sıfatını taşıyarak değil, sizin tanıdığınız Yenal olarak yazmaktayım. Hem kendi geleceğim, hem de hocanın geleceği ile düşüncelerini ve desteklerini içeren çok sayıda mesaj var. Sağ olsunlar. Çok duygulandığımı belirtmek isterim. Ancak mücadele ruhumu, enerjimi, inancımı ileriye ne kadar taşırım bilemiyorum. Şu anki sorumluluğum bilincinde, bu yolda ihmal ettiğim özellikle eşim ve ailemle istişare ederek, düşüncelerimi yakın zamanda paylaşacağım. Destek veren ,vermeyen - seven,sevmeyen herkese çok teşekkürler."