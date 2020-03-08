Senin: "İtalya ile uçuşlar niye askıya alınmadı?İşte o zaman samimiyetine belki inanırdık"

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Lokmacı barikatında gerçekleştirilen eylemle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Senin, dört sınır kapısını kapatan Rum Yönetimi’nin, adanın zenginliğini ve diğer değerlerini paylaşmaya hazır olmadığını vurguladı.

Senin, “Kapıların kapatılmasında gerçek bahane Corona virüsü olmuş olsaydı KKTC’de bu vakanın hiç görülmediğini unutmadan, Avrupa’da en çok ölümlü vaka’nın görüldüğü İtalya ile direk uçuşu askıya alır o zaman samimiyetine belki inanırdık” diye konuştu.

Senin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bugün sınır kapılarında yaşanan istenmeyen olaylar üzülerek ifade etsemde bazı gerçekleri defaetle yüzümüze çarpmaya devam etmektedir. Güney, iki toplumlu sağlık komitelerinin görüşme yapmalarına rağmen tek taraflı bazı sınır kapılarını kapatarak “virüs” bahanesinin arkasına saklanmıştır. Aslında bu gibi olayları daha önce Larnaka’ya inen ve oradan Kuzeye geçmek isteyen önce Rus sonra İsrail vatandaşlarına da zorluk çıkararak yapmaya çalışmış ancak başaramamıştır. Eğer gerçek bahane Corona virüsü olmuş olsaydı KKTC’de bu vakanın hiç görülmediğini unutmadan, Avrupa’da en çok ölümlü vaka’nın görüldüğü İtalya ile direk uçuşu askıya alır o zaman samimiyetine belki inanırdık. Sorun bunların telafuz edilememesidir. Sorun Kıbrıs Türk tarafının ekonomik ablukaya alınma çabasıdır. Maalesef 2004 de BM Genel Sekreteri’nin de raporunda vurguladığı gibi GKRY adanın zenginliğini ve diğer değerlerini paylaşmaya hazır değildir. Daha önce de belirtildiği gibi bu topraklarda Federasyon’un gerçekleşmesi isteniyorsa yönetim ve zenginliklerin paylaşılması yanı sıra, iki toplumda da maksimum seviyede güven oluşmalıdır. Maalesef bu değerlere ulaşılamamıştır. Bunları kabullenmek ve buna göre bir vizyon geliştirmek artık daha gerçekçidir. Bugünkü gösteriler sırasında yaralanan 2 halkın vatandaşlarına acil şifa dilerken, orantısız güç kullanan Rum polisini de kınıyorum.