Şenkul: “2 tır yola çıkıyor, 3’üncü hazırlanıyor”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, iki tırlık yardım konvoyunun Türkiye’deki deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkacağını, 3’üncü tırın da hazırlandığını açıkladı.
Şenkul, iki tırlık yardım konvoyunun hava koşullarının uygun olmasıyla Hatay’a hareket edeceğini, Girne Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır’ın da desteğiyle üçüncü bir yardım tırının Adıyaman’a gönderilmek üzere hazırlandığını söyledi.
-Acil ihtiyaç malzemeleri
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, acil ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili şunları paylaştı:
“Kış koşullarına dayanaklı çadır, hazır yemek ve kuru gıda, mont, çizme ve bot ayakkabı, çocuk bezi ve kadın peti, battaniye ve yorgan, fener, kova ve ışıklı kask, su, süt, çocuk maması.”