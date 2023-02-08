Şenkul: “2 tır yola çıkıyor, 3’üncü hazırlanıyor”

Şenkul: “2 tır yola çıkıyor, 3’üncü hazırlanıyor”
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, iki tırlık yardım konvoyunun Türkiye’deki deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkacağını, 3’üncü tırın da hazırlandığını açıkladı.

Şenkul, iki tırlık yardım konvoyunun hava koşullarının uygun olmasıyla Hatay’a hareket edeceğini, Girne Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çakır’ın da desteğiyle üçüncü bir yardım tırının Adıyaman’a gönderilmek üzere hazırlandığını söyledi.

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Yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanlığı öncülüğünde ve Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyasına, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar gönüllü olarak destek sağlıyor.

-Acil ihtiyaç malzemeleri

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, acil ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili şunları paylaştı:

“Kış koşullarına dayanaklı çadır, hazır yemek ve kuru gıda, mont, çizme ve bot ayakkabı, çocuk bezi ve kadın peti, battaniye ve yorgan, fener, kova ve ışıklı kask, su, süt, çocuk maması.”

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