Şenkul: "Beş aylık süredeki tüm kazanımları emekçi kardeşlerimizle yaptık"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı yayımladı.

Şenkul mesajında, “İşçi ve emekçilerin verdikleri mücadelelerin ve bu mücadeleler sonucunda elde ettikleri kazanımların simgesi, emeğin en yüce değer olduğunun göstergesi olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’mızı kutlar, emekle elde edilen kazanımların artarak devam edeceği, umut dolu günler dilerim” dedi.

Mesajında 5 aylık icraatını da değerlendiren Şenkul, “Ciddi sorunların kol gezdiği ve özellikle ekonomik anlamda büyük zorlukların yer aldığı bir belediye devir aldıklarını” belirterek, “Geçen yaklaşık beş aylık sürede belediyenin mali yapısında önemli değişiklikler hayata geçirerek, özelde Girne Belediyesi genelde ise Girne Kenti’nin refahı adına başarıda önemli bir ivme kazandık. Atmış olduğumuz mali adımlar ile belediye bütçesi için önemli kazanımlar elde etmeye başladık. Elde ettiğimiz bu kazanımlar ile de kentimiz için refah seviyesini arttırıcı adımlar atmaya başladık” ifadelerin kullandı.

“Bilinmelidir ki, beş aylık bu kısa sürede tüm bu kazanımları, işini diyen seven ve işine dört elle sarılan emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yaptık” diyen Şenkul, emekçilerin inancının , motivasyonlarını artırdığını, hayallerini gerçekleştirmek noktasında kendilerinin en büyük destekçisi olduğunu ifade etti.

Şenkul, “Emeğe ve emekçiye verdiğimiz değerin, aslında her bir bireye verilen değer olduğu bilinci ile sağladığımız ekonomik artırımları, emekçilerimiz ile paylaşma hayallerimizi de yaşamanın gururu içerisindeyiz. Bu anlamda seçim öncesinde vermiş olduğumuz tüm belediye çalışanlarımızın eşit bayramlık ve 1 Mayıs ödeneği almaları konusunda verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Hedefimiz gelecekte çalışma koşullarını daha da eşit bir noktaya taşıyarak, önce çalışanlarımızın refahını dolayısı ile de Girne’mizin refahını arttırmaktır” dedi.

Şenkul, güzel insanlardan oluşan emekçi kadro ile başarı ivmelerinin sürekli artacağını sözlerine ekledi