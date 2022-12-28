Şenkul çiçek yerine, sivil toplum örgütlerine yardım çağrısı yaptı

Girne Belediye Başkanı seçilen Murat Şenkul, tebrik için çiçek göndermek yerine, ihtiyaçlı insanlar için çalışan sivil toplum örgütlerine yardım yapılması çağrısında bulundu.
Şenkul yaptığı yazılı açıklamada, “Geleneksel olarak yapımızda olan çiçek gönderme adetini sevgi ile karşılamakla beraber içinde bulunduğumuz zor ekonomik süreçte ihtiyaçlı insanlara yardım için çabalayan sivil toplum örgütlerine yapacağınız yardımların bildirimleri beni ve ekibimi fazlası ile mutlu ve motive edecektir. Yeni dönem başlıyor. Kentimizi hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.