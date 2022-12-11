Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Girne Belediyesi’nin iştiraki Bel-Paz yatırım şirketinin çalışanlarıyla ve Girne Belediyesi’ne ait tamirat-tadilat garajlarının olduğu bölgeye giderek çalışanlarla sohbet etti, projelerini anlattı. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Murat Şenkul, “Göreve gelir gelmez, bayramlık ve benzeri ödenekleri belediye çalışanlarıyla eşitleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MERKEZİ HÜKÜMET NEZDİNDE MÜCADELE EDİP, KADRO SORUNUNU AŞACAĞIZ”

Şenkul, Bel-Paz’da 273 çalışanın olduğunu ifade ederek kadrosuz çalışanların hak arayışını bildiklerini kaydetti. Şenkul, Girne Belediyesi'nde kadro sayısının gerçek nüfus üzerinden belirlenmiş durumda olmadığını, bu sorunu aşmak için merkezi hükümet nezdinde gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti. Bu konuda her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğunu belirten Şenkul, nüfusun güncellenerek belediye kadro sayısının artırılması için gerekirse eylem de yapabilecek bir yerel liderliği ortaya koyacağını söyledi. Şenkul, Bel-Paz çalışanlarının kadro, maaş ve özlük haklarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini, bu sorunu çözebilmek için de gerekli bütçe çalışmasını yaptıklarını belirterek “Bir yıllık sıkı bir çalışmayla önce Bel-Paz emekçilerinin maaşlarını artıracağız, çalışanlar arasında yaratılan maaş eşitsizliğini adım adım gidereceğiz” dedi.

“BEL-PAZ’DAKİ KADRO SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Bel-Paz çalışanlarının da durumuna değinen Şenkul, 22 kadrolu 273 çalışanın olduğu Bel-Paz’daki kadro sorununu çözeceklerini belirtti. Şenkul, merkezi hükümete gidip durumu izah edeceklerini ve kadro sorununu sona erdirmek için gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti. Bel-Paz’da bugüne kadar çözümlenemeyen ödeneklerle ilgili de konuşan Şenkul, bayramlık ödeneklerini eşitleyeceklerini, adil dağılımı sağlayacaklarını, bir yıl içerisinde de en düşük kadrolu maaşını, Bel-Paz çalışanlarının maaşına eşitleyeceklerini belirtti.