Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Girne Belediyesi’nin iştiraki Bel-Paz yatırım şirketinin çalışanlarıyla ve Girne Belediyesi’ne ait tamirat-tadilat garajlarının olduğu bölgeye giderek çalışanlarla sohbet etti, projelerini anlattı. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Murat Şenkul, “Göreve gelir gelmez, bayramlık ve benzeri ödenekleri belediye çalışanlarıyla eşitleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
“MERKEZİ HÜKÜMET NEZDİNDE MÜCADELE EDİP, KADRO SORUNUNU AŞACAĞIZ”
“BEL-PAZ’DAKİ KADRO SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”
Bel-Paz çalışanlarının da durumuna değinen Şenkul, 22 kadrolu 273 çalışanın olduğu Bel-Paz’daki kadro sorununu çözeceklerini belirtti. Şenkul, merkezi hükümete gidip durumu izah edeceklerini ve kadro sorununu sona erdirmek için gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti. Bel-Paz’da bugüne kadar çözümlenemeyen ödeneklerle ilgili de konuşan Şenkul, bayramlık ödeneklerini eşitleyeceklerini, adil dağılımı sağlayacaklarını, bir yıl içerisinde de en düşük kadrolu maaşını, Bel-Paz çalışanlarının maaşına eşitleyeceklerini belirtti.