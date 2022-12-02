Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kanalizasyon sorununun çözümünün hayal olmadığını söyledi.

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, CTP belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Girne Mahalli Barosu’nu ziyaret etti. Şenkul, ziyarette yaptığı konuşmada Girne Mahalli Barosu’yla tüzüklerin yapımında iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Semih Sancar Caddesi da dahil bazı caddelerde Girne Trafik Master Planı aleyhine işlemler yapıldığını savunan Şenkul, seçilmesi halinde Girne Trafik Master Planı’nı Girne İmar Planı’na göre revize edeceklerini söyledi.

Seçimi kazanırsa kamusal alanları arttırma sözü de veren Şenkul, Girne’nin kanalizasyon sorunun çözümünün de hayal olmadığını kaydetti.

İlgili Alman şirketiyle görüştüklerini, projenin 7 milyon Euro’ya mal olacağı ifade eden Şenkul, “İlgili şirketten aldığımız bilgiye göre, Girne için 2019 yılında proje üretildi. İnşası 1 buçuk yıl sürecek, 10 yıl da bakımı yapılacak. Hizmet bedeli 138 ayda ödenecek. İnşaat yapılırken 24 bin Euro, ardından 54 bin Euro ödeme yapılacak. Bu rakamlar belediye bütçesi için komik rakamlardır. Zaten halk, bunun bedelini kanalizasyon katkı ücreti adı altında ödüyor. Biz ödenen bu paraları hizmete çevireceğiz.” ifadelerini kullandı.