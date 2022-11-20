Şenkul, yeni projeleriyle kent merkezine hayat vereceklerini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Murat Şenkul, Girne Çarşısı’nı gezdi, Girne çarşısını canlandırmak için projelerine dikkat çekti.

CTP Basın Bürosuna göre Şenkul, Girne çarşı ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, Girne’nin ‘turizm kenti’ olarak ifade edildiğini ancak günden güne yaşanmaz bir hal aldığını savundu.

Halkın çarşı merkezine daha sık gitmesini sağlamak için projelerinin hazır olduğunu ifade eden Şenkul, araç park yeri sorunu nedeniyle çarşıyı gezmek isteyenlerin vazgeçip başka bir yere gittiğini, seçimleri kazanması halinde ivedi şekilde bu sorunu çözeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı olması durumunda Şenkul, halk ve esnafın görüşü de alarak bölgede yayalaştırma projesinin hayata geçirilebileceğini, bölgedeki alt yapı sorununu çözeceğini, dinlence ve eğlence yerlerinin artırılacağını, karanlık sokakların aydınlatılacağını, kanalizasyon ve trafik sorununu ortadan kaldıracaklarını; turizm kentinin zifiri karanlık olduğu, belediye olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla iş birliğine gideceklerini belirtti.